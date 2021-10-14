Характеристики

Кабель КИПЭВ 5х2х0,6 Кабель симметричный, парной скрутки, для промышленного интерфейса RS-485; с медными многопроволочными лужёными жилами; с изоляцией из сплошного полиэтилена; с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 88-92%; с оболочкой из ПВХ пластиката серого или белого цвета; не распространяющей горение при одиночной прокладке; числом пар: 5 сечением жил: 0,60