Набор подарочный "Играем всей семьей" Состав набора: Глобус интерактивный с подсветкой. Диаметр сферы 15СМ, Планшет для рисования и заметок LCD диагональ 8.5 дюймов, пластик. В комплекте с батарейкой и ручкой (15х23х0.8 СМ), Логическая игра «Айкью-элемент» ( 10х3х16 СМ, Карточная игра «Безопасность» (13х1.5х17х5 СМ), 40 увлекательных игр, Настольная игра «Лото" Материал: дерево. В комплект входит: 48 карточек (4 цвета), 90 бочонков, правила, Супер ХИТ вечный антистресс–пупырка. Диаметр 12.5 СМ. Россия ООО ТД "КОНФЕТНЫЙ ДВОР"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор подарочный "Играем всей семьей" Состав набора: Глобус интерактивный с подсветкой. Диаметр сферы 15СМ, Планшет для рисования и заметок LCD диагональ 8.5 дюймов, пластик. В комплекте с батарейкой и ручкой (15х23х0.8 СМ), Логическая игра «Айкью-элемент» ( 10х3х16 СМ, Карточная игра «Безопасность» (13х1.5х17х5 СМ), 40 увлекательных игр, Настольная игра «Лото" Материал: дерево. В комплект входит: 48 карточек (4 цвета), 90 бочонков, правила, Супер ХИТ вечный антистресс–пупырка. Диаметр 12.5 СМ. Россия ООО ТД "КОНФЕТНЫЙ ДВОР"- Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов