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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Стол сварщика KronVuz СС-1200 для удаления вредных веществ с рабочей поверхности, при проведении сварочных работ 1600х840х1337.5 250КГ с вытяжным устройством KUA-M-2S
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол сварщика KronVuz СС-1200 для удаления вредных веществ с рабочей поверхности, при проведении сварочных работ 1600х840х1337.5 250КГ с вытяжным устройством KUA-M-2S

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол сварщика KronVuz СС-1200 для удаления вредных веществ с рабочей поверхности, при проведении сварочных работ 1600х840х1337.5 250КГ с вытяжным устройством KUA-M-2S- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
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    Стол сварщика KronVuz СС-1200 для удаления вредных веществ с рабочей поверхности, при проведении сварочных работ 1600х840х1337.5 250КГ с вытяжным устройством KUA-M-2S

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    Цена
    от 236400
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      Цена без НДС, руб.
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      0
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      Характеристики
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      0
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Тюменская область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Камчатский край, Хабаровский край
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