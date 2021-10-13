Кресло для оператора Фабрикант Степ ткань/пластик черный 9.33КГ газпатрон 2кл механизм со свободным ходом отклонения спинки кресла, без фиксации

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для оператора Фабрикант Степ ткань/пластик черный 9.33КГ газпатрон 2кл механизм со свободным ходом отклонения спинки кресла, без фиксации- Мебель для офисов и предприятий торговли