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    Главная / Торговый портал / Косилки для газонов, парков или спортивных площадок / Триммер переносной бензиновый Stihl FS 250 2.2ЛС/1600Вт 40СМ3 0.64Л 9000ОБ/МИН 230ММ U-образная леска/нож 6.3КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Триммер переносной бензиновый Stihl FS 250 2.2ЛС/1600Вт 40СМ3 0.64Л 9000ОБ/МИН 230ММ U-образная леска/нож 6.3КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Триммер переносной бензиновый Stihl FS 250 2.2ЛС/1600Вт 40СМ3 0.64Л 9000ОБ/МИН 230ММ U-образная леска/нож 6.3КГ- Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
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    Триммер переносной бензиновый Stihl FS 250 2.2ЛС/1600Вт 40СМ3 0.64Л 9000ОБ/МИН 230ММ U-образная леска/нож 6.3КГ

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    Цена
    от 47880
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47880
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Основное Тип триммер Тип двигателя бензиновый Ширина захвата 23 см Ширина ножа триммера 23 см Режущая система роторная Конструкция триммера Расположение двигателя верхнее Тип штанги прямая Тип рукоятки велосипедная Дополнительно плечевой ремень Тип ДВС 2-тактный Объем двигателя 40 см? Мощность двигателя 2.2 л.с. Мощность двигателя 1600 Вт Объем топливного бака 0.64 л Материал деки пластик Вес 6.3 кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      47880c НДС

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