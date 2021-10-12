Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Воронежская область, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Вологодская область, Республика Коми, Ленинградская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Томская область