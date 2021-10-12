Источник питания регулируемый Марс-Энерго ИТ5000 для использования в первичных цепях эталонного и поверяемого трансформаторов тока (ТТ) при проведении поверки 220В 5000А комплект кабелей К-240 2М 2ШТ, К-120 2М 2ШТ, К-50 6М, К-16 2 М 2ШТ, К-5 2М 2ШТ, ЛАТР-НТ 4, кабель питания ЛАТР-ИТ5000 2М

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