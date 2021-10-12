Спецификация
Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
Характеристики
Аппарат сварочный ДС 315АУ.33 инверторного типа
для сварки неплавящимся электродом, в том числе алюминия и его сплавов на переменном
токе и постоянном токе и ручной дуговой сварки покрытым электродом в комплекте:
- ТТ679-00-05(2120) горелка РАД с кабелем 25м (возд.охл.)
- электрододержатель с кабелем 25м
- заземляющий зажим с кабелем 25м
- ТТ492-00-02(2120) пульт ДУ с кабелем 25м
- тележка ТС-4
- комплект ЗИП для РАД на 200 стыков Ду 219мм
- аттестация НАКС