Аппарат сварочный инверторный Технотрон ДС-315АУ.33 для сварки неплавящимся электродом, в том числе алюминия и его сплавов на переменном токе и постоянном токе и ручной дуговой сварки 15-315А 380В 15КВА 50КГ 15-315А 220х431х564ММ ТТ679-00-05(2120) горелка РАД с кабелем 25м (возд.охл.) - электрододержатель с кабелем 25М- заземляющий зажим с кабелем 25М - ТТ492-00-02(2120) пульт ДУ с кабелем 25М- тележка ТС-4 - комплект ЗИП для РАД на 200 стыков Ду 219ММ аттестация НАКС

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат сварочный инверторный Технотрон ДС-315АУ.33 для сварки неплавящимся электродом, в том числе алюминия и его сплавов на переменном токе и постоянном токе и ручной дуговой сварки 15-315А 380В 15КВА 50КГ 15-315А 220х431х564ММ ТТ679-00-05(2120) горелка РАД с кабелем 25м (возд.охл.) - электрододержатель с кабелем 25М- заземляющий зажим с кабелем 25М - ТТ492-00-02(2120) пульт ДУ с кабелем 25М- тележка ТС-4 - комплект ЗИП для РАД на 200 стыков Ду 219ММ аттестация НАКС- Услуги по неспециализированной оптовой торговле