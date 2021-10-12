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    Главная / Торговый портал / Услуги по неспециализированной оптовой торговле / Аппарат сварочный инверторный Технотрон ДС-315АУ.33 для сварки неплавящимся электродом, в том числе алюминия и его сплавов на переменном токе и постоянном токе и ручной дуговой сварки 15-315А 380В 15КВА 50КГ 15-315А 220х431х564ММ ТТ679-00-05(2120) горелка РАД с кабелем 25м (возд.охл.) - электрододержатель с кабелем 25М- заземляющий зажим с кабелем 25М - ТТ492-00-02(2120) пульт ДУ с кабелем 25М- тележка ТС-4 - комплект ЗИП для РАД на 200 стыков Ду 219ММ аттестация НАКС
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аппарат сварочный инверторный Технотрон ДС-315АУ.33 для сварки неплавящимся электродом, в том числе алюминия и его сплавов на переменном токе и постоянном токе и ручной дуговой сварки 15-315А 380В 15КВА 50КГ 15-315А 220х431х564ММ ТТ679-00-05(2120) горелка РАД с кабелем 25м (возд.охл.) - электрододержатель с кабелем 25М- заземляющий зажим с кабелем 25М - ТТ492-00-02(2120) пульт ДУ с кабелем 25М- тележка ТС-4 - комплект ЗИП для РАД на 200 стыков Ду 219ММ аттестация НАКС

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат сварочный инверторный Технотрон ДС-315АУ.33 для сварки неплавящимся электродом, в том числе алюминия и его сплавов на переменном токе и постоянном токе и ручной дуговой сварки 15-315А 380В 15КВА 50КГ 15-315А 220х431х564ММ ТТ679-00-05(2120) горелка РАД с кабелем 25м (возд.охл.) - электрододержатель с кабелем 25М- заземляющий зажим с кабелем 25М - ТТ492-00-02(2120) пульт ДУ с кабелем 25М- тележка ТС-4 - комплект ЗИП для РАД на 200 стыков Ду 219ММ аттестация НАКС- Услуги по неспециализированной оптовой торговле
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    Аппарат сварочный инверторный Технотрон ДС-315АУ.33 для сварки неплавящимся электродом, в том числе алюминия и его сплавов на переменном токе и постоянном токе и ручной дуговой сварки 15-315А 380В 15КВА 50КГ 15-315А 220х431х564ММ ТТ679-00-05(2120) горелка РАД с кабелем 25м (возд.охл.) - электрододержатель с кабелем 25М- заземляющий зажим с кабелем 25М - ТТ492-00-02(2120) пульт ДУ с кабелем 25М- тележка ТС-4 - комплект ЗИП для РАД на 200 стыков Ду 219ММ аттестация НАКС

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    Цена
    от 540000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      704375
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      845250
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Аппарат сварочный ДС 315АУ.33 инверторного типа для сварки неплавящимся электродом, в том числе алюминия и его сплавов на переменном токе и постоянном токе и ручной дуговой сварки покрытым электродом в комплекте: - ТТ679-00-05(2120) горелка РАД с кабелем 25м (возд.охл.) - электрододержатель с кабелем 25м - заземляющий зажим с кабелем 25м - ТТ492-00-02(2120) пульт ДУ с кабелем 25м - тележка ТС-4 - комплект ЗИП для РАД на 200 стыков Ду 219мм - аттестация НАКС
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      845250c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      540000
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      540000c НДС

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    Аппарат сварочный инверторный Технотрон ДС-315АУ.33 для сварки неплавящимся электродом, в том числе алюминия и его сплавов на переменном токе и постоянном токе и ручной дуговой сварки 15-315А 380В 15КВА 50КГ 15-315А 220х431х564ММ ТТ679-00-05(2120) горелка РАД с кабелем 25м (возд.охл.) - электрододержатель с кабелем 25М- заземляющий зажим с кабелем 25М - ТТ492-00-02(2120) пульт ДУ с кабелем 25М- тележка ТС-4 - комплект ЗИП для РАД на 200 стыков Ду 219ММ аттестация НАКС
    Услуги по неспециализированной оптовой торговле
    от 540000
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