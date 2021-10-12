Кресло для руководителя Easy Chair 589 TC 1114738 сетка/ткань/металл черное 46/54х50х50х72СМ механизм качания: Top Gun материал крестовины: металл хромированный, с подголовником Китай

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Easy Chair 589 TC 1114738 сетка/ткань/металл черное 46/54х50х50х72СМ механизм качания: Top Gun материал крестовины: металл хромированный, с подголовником Китай- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом