Спецификация
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Характеристики
Пылесос сервисный ПТ-1200 M АЭРОТОН Антистатик - есть; Напряжение питания 220В /50Гц; защита от перегрева - есть номинальный расход воздуха, м.куб/мин...................1,5 / 1,1;
номинальное разряжение на входе, кПа..........16 / 11,5;
мощность потребления, Вт........................... 1200 / 800 ;
Напряжение питания, В..................................220;
Частота тока, Гц...............................................50;
Режим работы............................................периодический;
вместимость фильтра по тонеру, кг...................... не более 1;
уровень безопасности корпуса...........................IP31;
габариты пылесоса, мм.................................. 200 x 485 x 260;
вес (с фильтром), кг........................................................... 4,7;
В комплект входит:
Пылесос тонерный для оргтехники - 1 шт.
Фильтр тонерный Фильтр UV2412 (аналог Type 2 ) - 1 шт .
Шланг воздушный - 1 шт.
Насадки на воздушный шланг - 3 шт.
Кабель питания - 1 шт. "АЭРОТОН" Россия
Регионы поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)