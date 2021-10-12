Характеристики

Пылесос сервисный ПТ-1200 M АЭРОТОН Антистатик - есть; Напряжение питания 220В /50Гц; защита от перегрева - есть номинальный расход воздуха, м.куб/мин...................1,5 / 1,1; номинальное разряжение на входе, кПа..........16 / 11,5; мощность потребления, Вт........................... 1200 / 800 ; Напряжение питания, В..................................220; Частота тока, Гц...............................................50; Режим работы............................................периодический; вместимость фильтра по тонеру, кг...................... не более 1; уровень безопасности корпуса...........................IP31; габариты пылесоса, мм.................................. 200 x 485 x 260; вес (с фильтром), кг........................................................... 4,7; В комплект входит: Пылесос тонерный для оргтехники - 1 шт. Фильтр тонерный Фильтр UV2412 (аналог Type 2 ) - 1 шт . Шланг воздушный - 1 шт. Насадки на воздушный шланг - 3 шт. Кабель питания - 1 шт. "АЭРОТОН" Россия