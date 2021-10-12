Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Конвектор Kalashnikov KVCH-E20M-11 4010600041
Код товара: 16420390 Вес нетто, кг5
Вид крепления настенный/напольный
Вид термостата механический
Габариты без упаковки, мм830х400х83
Мощность, кВт2
Рекомендуемая площадь, м?20
Серия KVCH
Напряжение, В220
Наличие сетевой вилки да
Степень защитыIP24
Дисплей нет
Ножки в комплектеесть
Поддержка Wi-fi нет
Тип нагревательного элемента X-образный "Калашников" Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Регионы поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)