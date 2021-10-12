Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Конвектор Kalashnikov KVCH-E15M-11 4010600040
Код товара: 16420421
Вес нетто, кг3,7
Вид крепления настенный/напольный
Вид термостата механический
Габариты без упаковки, мм595х400х83
Мощность, кВт1,5
Рекомендуемая площадь, м?15
Серия KVCH
Напряжение, В220
Наличие сетевой вилки да
Степень защиты IP24
Дисплей нет
Ножки в комплекте есть
Поддержка Wi-fi нет
Тип нагревательного элемента X-образный "Калашников" Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Регионы поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)