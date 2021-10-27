Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Весы (395х520) МАССА-К ТВ-S-200.2-А3 50292
Код товара: 15912434
Вес нетто, кг12.1
Платформа, мм395х520
Время стабилизации, с не более 2
Серия TB
Назначение промышленные
Тип электронные
Мах вес, кг200
Установка напольные
Дискретность, г 50 "Масса-К" Россия
Регионы поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)