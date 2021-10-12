Характеристики

Шкаф предназначен для оснащения медицинских учреждений и организаций и служит для хранения больничных документов, карточек пациентов, медикаментов и т.д. Серия – Эконом. Габаритные размеры изделия: Ширина 800 мм. Глубина 382 мм. Высота 1860 мм. Цвет: каркас - белый, фасад – зеленый. Шкаф состоит из боковых стенок, задней стенки, горизонтальных стенок, фасадов, полок. Конструкция: сборно-разборная. Корпус шкафа (боковые стенки, ребро жесткости, дно) и полки выполнены из ЛДСП. Толщина ЛДСП: 16 мм. Торцы корпуса облицовываются противоударной кромкой ПВХ. Шкаф устанавливается на цоколь на нерегулируемых подпятниках. Отделения шкафа разделены между собой силовой горизонтальной полкой. Верхнее отделение шкафа закрыто распашными дверями. Количество дверей верхнего отделения 2 шт. Материал изготовления дверей – стекло в алюминиевой рамке. Толщина стекла: 4 мм. Верхнее отделение оснащено двумя полками с жесткой фиксацией положения. Нижнее отделение оснащено полкой с жесткой фиксацией положения. Нижнее отделение шкафа закрыто распашными дверями. Количество дверей нижнего отделения 2 шт. Фасады дверей выполнены из ЛДСП. Имеется Регистрационное удостоверение