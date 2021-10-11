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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф лабораторный вытяжной ЛК-900 ШВП 925х690х2000/850ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф лабораторный вытяжной ЛК-900 ШВП 925х690х2000/850ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф лабораторный вытяжной ЛК-900 ШВП 925х690х2000/850ММ- Шкафы металлические прочие
    2
    Шкаф лабораторный вытяжной ЛК-900 ШВП 925х690х2000/850ММ

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    Цена
    от 116177,6
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      98455,59
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      116177,6
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Габаритные размеры,мм: 925х690х2000/850мм
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      116177,6c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      98455,59
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      116177,6
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Габаритные размеры,мм: 925х690х2000/850мм
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      116177,6c НДС

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