Сапоги защитные утепленные с чулком мужские WORKLOAD Салехард 42 черные баллистический нейлон подошва VIBRAM поликарбонатный подносок 122-0047-01
Обувь различная специальная
от 8400₽
Сапоги защитные утепленные АРТ. 211153УМ для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий, от нефти, нефтепродуктов кожа, натуральный и искусственный мех нитрил, ПУ/ТПУ поликарбонатный подносок 50-200ДЖ ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-200, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 АО "Паритет"
Обувь различная специальная
от 3600₽
Сапоги защитные кожаные подошва-нитрильная резина, ПКП (200 ДЖ)
Обувь различная специальная
Не указана
Сапоги защитные мужские 43-44 желтые ПВХ/трикотаж однослойный ПВХ сталь 200Дж 123-0016-01
Обувь различная специальная
Не указана
Сапоги защитные Нитрос утепленные юфть овчина с композитным подноском (18РНМ)
Обувь различная специальная
от 5400₽
Сапоги защитные утепленные верх - натуральная кожа, подкладка - натуральный мех, подошва - двухслойный полиуретан ПУ+ТПУ метод крепления литьевой, защитные свойства З, Ми, Мп, Мун 100-200, См, Сл, Тн 30
Обувь различная специальная
Не указана
Сапоги защитные утепленные мужские/женские зима черные натуральная кожа, натуральный мех ПУ/ТПУ композит (200ДЖ) 18286
Обувь различная специальная
Не указана
Ботинки защитные утепленные мужские зимние Техногард-2 для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах черные натуральная кожа мех искусственный на трикотажной основе 70% шерсть, 30% волокно полиэфирное литьевая двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан композитный материал (Мун 200) 5.673 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия
Обувь различная специальная
от 3248,05₽
Ботинки защитные с высокими берцами мужские Тофф Беркут 38 черные натуральная кожа текстильный материал, спилок подкладочный однослойная термопластичный 120-0179-01
Обувь различная специальная
от 2224₽
Ботинки защитные мужские Ресурс 01К-53 для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные, подошва ПУ/ТПУ
Обувь различная специальная
от 2699,84₽
Ботинки защитные демисезонные Европа подошва ПУ-ТПУ
Обувь различная специальная
Не указана
Ботинки защитные кожаные с металлическим носком
Обувь различная специальная
Не указана