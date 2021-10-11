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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий / Ботинки защитные унисекс демисезонные Мастер 36-47 черный юфть с тиснением нетканый материал Tipica МБС полиуретан металл 200ДЖ ООО "ЗАПАДБАЛТОБУВЬ" Россия
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    Ботинки защитные унисекс демисезонные Мастер 36-47 черный юфть с тиснением нетканый материал Tipica МБС полиуретан металл 200ДЖ ООО "ЗАПАДБАЛТОБУВЬ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные унисекс демисезонные Мастер 36-47 черный юфть с тиснением нетканый материал Tipica МБС полиуретан металл 200ДЖ ООО "ЗАПАДБАЛТОБУВЬ" Россия- Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
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    Ботинки защитные унисекс демисезонные Мастер 36-47 черный юфть с тиснением нетканый материал Tipica МБС полиуретан металл 200ДЖ ООО "ЗАПАДБАЛТОБУВЬ" Россия

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    Цена
    от 1400
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "ДИСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1400
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Союзка и берцы изготовлены из юфти с тиснением.Подкладка: нетканый материал "Tipica" . Подносок: металлический, обеспечивает защиту от ударов носочной части энергией 200Дж. Подошва: маслобензостойкий полиуретан. Противопылевый язычок. Амортизационный стабилизатор в пяточный части. Мягкий и удобный кант на лодыжке для комфорта ноги. Цвет черный.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1400c НДС

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