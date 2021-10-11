Бумага для тахографа термостойкая рулон 27ММ 57ММх8М 110878 3ШТ ООО "Форстрейд"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для тахографа термостойкая рулон 27ММ 57ММх8М 110878 3ШТ ООО "Форстрейд"- Бумага для аппаратов и приборов