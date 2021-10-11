Фильтр для воды трехступенчатый Гейзер Био 321 для жесткой воды с комплектом картриджей Арагон 2 БИО, ММВ, механической очистки 7000Л 11040

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды трехступенчатый Гейзер Био 321 для жесткой воды с комплектом картриджей Арагон 2 БИО, ММВ, механической очистки 7000Л 11040- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод