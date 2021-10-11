Патрон токарный 4-х кулачковый ?250 мм 4-250.35.34
Код товара: 39113 D, мм 250
D1, мм 106,375
D2, мм 133,4
D3, мм 80
nxd 4хМ12
Шаг кулачка, мм 9
Макс. момент на ключе М max, Hm 180
Pmin, kH 46
Условный конус шпинделя 6
Размер под ключ, мм 12
Масса 4-250.35.34 кг, не более 30.5 "БелТАПАЗ" Россия
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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117600₽c НДС
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