Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Патроны токарные и планшайбы / Патрон токарный 4-х кулачковый Белтапаз 4-250.35.34 250ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Патрон токарный 4-х кулачковый Белтапаз 4-250.35.34 250ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Патрон токарный 4-х кулачковый Белтапаз 4-250.35.34 250ММ- Патроны токарные и планшайбы
    1
    Патрон токарный 4-х кулачковый Белтапаз 4-250.35.34 250ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 117600
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "БАИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      98000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      117600
      Спецификация
      Производство оправок для крепления инструмента
      Характеристики
      Патрон токарный 4-х кулачковый ?250 мм 4-250.35.34 Код товара: 39113 D, мм 250 D1, мм 106,375 D2, мм 133,4 D3, мм 80 nxd 4хМ12 Шаг кулачка, мм 9 Макс. момент на ключе М max, Hm 180 Pmin, kH 46 Условный конус шпинделя 6 Размер под ключ, мм 12 Масса 4-250.35.34 кг, не более 30.5 "БелТАПАЗ" Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
      Подробнее
      117600c НДС

    Похожие товары

    Пластина подкладная Iscar AI 22 для держателя токарного резца
    Патроны токарные и планшайбы
    от 1140,73
    В корзину
    Пластина подкладная AI22-TF
    Патроны токарные и планшайбы
    от 1422
    В корзину
    Патрон цанговый 7616 с набором цанг
    Патроны токарные и планшайбы
    от 10372,8
    В корзину
    Патрон цанговый 6151-7043-00
    Патроны токарные и планшайбы
    Не указана
    В корзину
    Патрон токарный 3-х кулачковый с креплением на фланцевый конец шпинделя Белтапаз 3-250.81.144 тип 4/исполнение1 250ММ ГОСТ 26651
    Патроны токарные и планшайбы
    от 47758,8
    В корзину
    Патрон токарный трехкулачковый 2239 под поворотную шайбу 250ММ к станку1В62Г-1000
    Патроны токарные и планшайбы
    от 51300
    В корзину
    Патрон цанговый B215.5.50.150.32ER
    Патроны токарные и планшайбы
    от 17100
    В корзину
    Патрон цанговый B215.5.50.100.32ER
    Патроны токарные и планшайбы
    от 14820
    В корзину
    Патрон цанговый CNIC NT 7:24-50 с набором цанг ER40 4-26ММ - 15ШТ ГОСТ 25827-93
    Патроны токарные и планшайбы
    от 25662
    В корзину
    Патрон токарный 3-х кулачковый "F 7100-0035 250ММ
    Патроны токарные и планшайбы
    от 46980
    В корзину
    Патрон токарный 3-х кулачковый, кулачки прямые 80ММ 7100-0001 ГОСТ 2675-80
    Патроны токарные и планшайбы
    Не указана
    В корзину
    Патрон токарный 4-х кулачковый 315ММ с независимым перемещением кулачков, посадка на конус, крепление 4 болта ГОСТ3890-82
    Патроны токарные и планшайбы
    Не указана
    В корзину
    Позвонить