Картридж к фильтру для воды механический Гейзер ЭФМ 10/5-SL-10 26008

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды механический Гейзер ЭФМ 10/5-SL-10 26008- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод