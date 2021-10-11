Бумага для тахографа термостойкая светостойкая ГОСТ 7826-93 с диаграммной сеткой, 3ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для тахографа термостойкая светостойкая ГОСТ 7826-93 с диаграммной сеткой, 3ШТ- Бумага для аппаратов и приборов