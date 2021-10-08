Тапочки одноразовые с логотипом Бизнес белые велюр, подошва ЭВА в индивидуальной упаковке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тапочки одноразовые с логотипом Бизнес белые велюр, подошва ЭВА в индивидуальной упаковке- Обувь с верхом из текстильных материалов