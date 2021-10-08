Бумага офисная Ballet Brilliant А4 80Г/М2 0.113ММ A 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017 Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага офисная Ballet Brilliant А4 80Г/М2 0.113ММ A 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017 Россия- Бумага для печати прочая
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Подробные характеристики
Формат листов: А4
Количество листов в пачке: 500
Марка бумаги: A
Белизна CIE: 168 +/- 2
Непрозрачность: не менее 94%
Масса листа бумаги площадью 1 кв.м: 83.5 +0.5/-3.5 г
Толщина (мкм): 113 +/- 3
Штук в коробке: 5 шт.
Сертифицирована по экологическим стандартам: Да
Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да
Страна происхождения: Россия