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    Главная / Торговый портал / Бумага для печати прочая / Бумага офисная Ballet Brilliant А4 80Г/М2 0.113ММ A 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017 Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага офисная Ballet Brilliant А4 80Г/М2 0.113ММ A 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017 Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага офисная Ballet Brilliant А4 80Г/М2 0.113ММ A 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017 Россия- Бумага для печати прочая
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    Бумага офисная Ballet Brilliant А4 80Г/М2 0.113ММ A 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017 Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 234,28
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      367,04
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      440,46
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      440,46c НДС
    • Севастьянов Эдуард Юрьевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      367,04
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      440,46
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      440,46c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      354,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      425
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      400
      Регионы поставки
      Подробнее
      425c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      322,70
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      387,24
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Подробные характеристики Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Марка бумаги: A Белизна CIE: 168 +/- 2 Непрозрачность: не менее 94% Масса листа бумаги площадью 1 кв.м: 83.5 +0.5/-3.5 г Толщина (мкм): 113 +/- 3 Штук в коробке: 5 шт. Сертифицирована по экологическим стандартам: Да Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      387,24c НДС
    • ООО "ДИАТРОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      309,74
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      371,69
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      250
      Регионы поставки
      Подробнее
      371,69c НДС
    • ООО "ТЕХРЕСУРС"
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      Цена без НДС, руб.
      287,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      345,24
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      345,24c НДС
    • ДОРОФЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      274,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      329,16
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      400
      Регионы поставки
      Подробнее
      329,16c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
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      Цена без НДС, руб.
      237
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      284,4
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      284,4c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      221,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      266,39
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      266,39c НДС
    • НИКИТИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      249,9
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      249,9
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      249,9c НДС
    • ООО "САМСОН НН"
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      Цена без НДС, руб.
      195,23
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      234,28
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      234,28c НДС

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