Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Подробные характеристики Тип: почтовые Минимальный вес, г: 2 Максимальный вес, кг: 2 Цена деления (дискретность), г: 1 Цена поверочного деления, г: 1 Класс точности: III-средний Наличие поверки: Нет Наличие стойки: Нет Печать этикеток: Нет Защита от влаги: Нет Ширина платформы: 15 см Глубина платформы: 15 см Количество дисплеев: 1 шт. Тип дисплея оператора: монохромный Размер дисплея оператора: 40х15 мм Тип дисплея покупателя: отсутствует Тип клавиатуры: мембранная Количество клавиш: 4 шт. Интерфейс: нет Диапазон рабочих температур, °C: от +10 до +40 Питание: 3xAAA , от батареек Вес: 0.2 кг Сфера применения: почтовые отделения, курьерские службы Типоразмер элемента питания: AAA LR03 (мизинчиковые) Страна происхождения: Китай