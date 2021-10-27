Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Подробные характеристики
Тип: почтовые
Минимальный вес, г: 2
Максимальный вес, кг: 2
Цена деления (дискретность), г: 1
Цена поверочного деления, г: 1
Класс точности: III-средний
Наличие поверки: Нет
Наличие стойки: Нет
Печать этикеток: Нет
Защита от влаги: Нет
Ширина платформы: 15 см
Глубина платформы: 15 см
Количество дисплеев: 1 шт.
Тип дисплея оператора: монохромный
Размер дисплея оператора: 40х15 мм
Тип дисплея покупателя: отсутствует
Тип клавиатуры: мембранная
Количество клавиш: 4 шт.
Интерфейс: нет
Диапазон рабочих температур, °C: от +10 до +40
Питание: 3xAAA , от батареек
Вес: 0.2 кг
Сфера применения: почтовые отделения, курьерские службы
Типоразмер элемента питания: AAA LR03 (мизинчиковые)
Страна происхождения: Китай