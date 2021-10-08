Бумага для широкоформатных принтеров струйной печати ProMEGA Engineer А0+ 914ММх45М 50.8ММ 90Г/М2 164ПРОЦ 1ШТ белизна 146 %
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для широкоформатных принтеров струйной печати ProMEGA Engineer А0+ 914ММх45М 50.8ММ 90Г/М2 164ПРОЦ 1ШТ белизна 146 %- Бумага для печати прочая
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Производство бумажных канцелярских принадлежностей
Характеристики
Внутренний диаметр втулки, мм: 50.8
Ширина, мм: 914
Длина намотки, м: 45
Количество листов в пачке: неприменимо
Применение: для широкоформатных принтеров
Назначение: для струйной печати
Покрытие: нет
Формат: А0+ (914 мм)
Плотность листа бумаги: 90 г/кв.м
Белизна CIE: 164
Рулонов в коробке: 1 шт.
Страна происхождения: Россия