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    Главная / Торговый портал / Бумага для печати прочая / Бумага для широкоформатных принтеров струйной печати ProMEGA Engineer А0+ 914ММх45М 50.8ММ 90Г/М2 164ПРОЦ 1ШТ белизна 146 %
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для широкоформатных принтеров струйной печати ProMEGA Engineer А0+ 914ММх45М 50.8ММ 90Г/М2 164ПРОЦ 1ШТ белизна 146 %

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для широкоформатных принтеров струйной печати ProMEGA Engineer А0+ 914ММх45М 50.8ММ 90Г/М2 164ПРОЦ 1ШТ белизна 146 %- Бумага для печати прочая
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    Бумага для широкоформатных принтеров струйной печати ProMEGA Engineer А0+ 914ММх45М 50.8ММ 90Г/М2 164ПРОЦ 1ШТ белизна 146 %

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    Цена
    от 816
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      959,24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1151,1
      Спецификация
      Производство бумажных канцелярских принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1151,1c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      959,24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1151,1
      Спецификация
      Производство бумажных канцелярских принадлежностей
      Характеристики
      Внутренний диаметр втулки, мм: 50.8 Ширина, мм: 914 Длина намотки, м: 45 Количество листов в пачке: неприменимо Применение: для широкоформатных принтеров Назначение: для струйной печати Покрытие: нет Формат: А0+ (914 мм) Плотность листа бумаги: 90 г/кв.м Белизна CIE: 164 Рулонов в коробке: 1 шт. Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1151,1c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      680
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      816
      Спецификация
      Производство бумажных канцелярских принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      816c НДС

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