Кабель нагревательный саморегулирующийся оплетка из медных луженных проволок до 40 ВТ/М до 900В 3х3ММ2 130ГРАД ЦЕЛЬС кремнийорганическая резина ССТ LLS 3x3.0

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель нагревательный саморегулирующийся оплетка из медных луженных проволок до 40 ВТ/М до 900В 3х3ММ2 130ГРАД ЦЕЛЬС кремнийорганическая резина ССТ LLS 3x3.0- Провода и кабели нагревательные