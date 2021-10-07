Элемент нагревательный ТЭН ТЭН-В3-181/190-7.5-6.5/2.4Т220 для шкафа жарочного ШЖЭ-2 2400ВТ 230В АО Чувашторгтехника
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Не указана
Элемент нагревательный ТЭН 93А13/1.0Т220 Для моделей: СЭСМ-0.3Н, СЭСМ-0.25ЛЧ, СЭСМ-0.5ЛЧ 1000ВТ 220В
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Не указана
Элемент нагревательный ТЭН 68.18.17.002 2500ВТ 220В
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Не указана
Элемент нагревательный электрический Rational для бойлера 9000ВТ 230-240В
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 16618₽
Элемент нагревательный электрический TW CS-IMO 2х3000ВТ 230В
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 3210₽
Элемент нагревательный Electorlux 595665Q00 9000ВТ 230В 0L1630
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 10600₽
Элемент нагревательный 58341-KE 800ВТ 230В 50ГЦ d13ММ стандарт European
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 25000₽
Элемент нагревательный блок ТЭН СЭВ-3 для ЭВП-3 3000ВТ 220В
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 720₽
Водонагреватель проточный закрытый ЭВПЗ-15 15КВТ 380В 330х220х540ММ ТУ РБ 14478107.007-94
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 30372₽
Элемент нагревательный ТЭН-60-А13/2.5-J-220-Ф2 R30 2500ВТ 220В нержавеющая сталь штуцер G1/2"
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 1050₽
Водонагреватель электрический настенный Тавиа ЭВАД 15/1.25 15Л 1.25КВТ 220В ТУ 3468-001-47950217-99
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 26700₽
Водонагреватель накопительный настенный Ariston ABS Pro R 30 V Slim 30Л 1.5КВТ 230В 588х353х383ММ 3704028
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Не указана