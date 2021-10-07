Арочный тентовый ангар Байконур 9х12М каркас металлический / тентовая ткань 1. Металлический каркас по проекту по ГОСТ 23118-2021, СП 53-101-98, СНиП 3.03.01-87 2. Внешнее тентовое покрытие - арка, тентовая ткань плотность 900Г/М2 морозостойкость до минус 50⁰С; 3. Фронтон - тентовая ткань плотность 900Г/М2 морозостойкость до минус 50⁰С; 4. Ворота - тентовая уплотненная штора (в свету 4.0х3.8М) 5. Крепеж стоек ангара (кронштейны) - 15ШТ 6. Печь на отработанном масле с комплектом труб и противопожарных отверстий для выхлопной трубы - 2ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Арочный тентовый ангар Байконур 9х12М каркас металлический / тентовая ткань 1. Металлический каркас по проекту по ГОСТ 23118-2021, СП 53-101-98, СНиП 3.03.01-87 2. Внешнее тентовое покрытие - арка, тентовая ткань плотность 900Г/М2 морозостойкость до минус 50⁰С; 3. Фронтон - тентовая ткань плотность 900Г/М2 морозостойкость до минус 50⁰С; 4. Ворота - тентовая уплотненная штора (в свету 4.0х3.8М) 5. Крепеж стоек ангара (кронштейны) - 15ШТ 6. Печь на отработанном масле с комплектом труб и противопожарных отверстий для выхлопной трубы - 2ШТ- Здания сборные из металла