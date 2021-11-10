Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Габариты: высота: 48 см ширина: 45 см глубина: 44.5 см
Общий объем/ Полезный объем:Холодильника (л): 50/48
Морозильной камеры (л): -/8 Механическое управление
Класс энергопотребления: A Климатический класс:
T (от+18°С до +43°С)
Количество компрессоров: 1 Годовое потребление энергии: 125 кВтч
Цвет: белый Решетчатая перегородка и корзины
Лоток для льд
На панели управления размещены регулятор термостата и индикаторы режимов работы
Ножки: регулируемые Вес: 18 кг