Лента алюминиевая самоклеющаяся ЛАС-П 50ММх50М ТУ 1811-054-04696843-2016
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 698,3₽
Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся ЛАМС 50ММх50М ГОСТ 20477-86 АО "ЗАВОД ЛИТ"
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 448,8₽
Лента алюминиевая АД1Н 0.8х1200ММ ГОСТ 13726-97
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
Не указана
Лента алюминиевая самоклеющаяся монтажная Energoflex 50ММх50М
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 400₽
Лента алюминиевая Rockwool 100ММх40М
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 652,5₽
Лента алюминиевая скотч( фольга) Aviora DSAF 50ММх50М 0.06ММ 60МКМ серебристая 302-009
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 1090,69₽
Лента алюминиевая клеящая Зубр 50ММх50М 12262-50-50
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 621₽
Лента алюминиевая клейкая Хобби 50ММ
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 207,9₽
Лента алюминиевая армированная Aviora 50ММх50М 0.06ММ серебристый 302-047
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 1020₽
Лента алюминиевая скотч Энергофлекс 50ММх50М серебристый Россия
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 127,4₽
Лента алюминиевая Unibob 48ММx50М
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 300₽
Лента алюминиевая клейкая Зубр 75ММх50М 0.06ММ серебристый 12262-75-50
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 271,98₽