Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол рабочий для сотрудников прямой ПК-ССМ-СТ140х80 ДСП ЛДСП 1400х800х750ММ итальянский орех 25ММ ПВХ 2ММ ООО"ИЛКОН" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол рабочий для сотрудников прямой ПК-ССМ-СТ140х80 ДСП ЛДСП 1400х800х750ММ итальянский орех 25ММ ПВХ 2ММ ООО"ИЛКОН" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий для сотрудников прямой ПК-ССМ-СТ140х80 ДСП ЛДСП 1400х800х750ММ итальянский орех 25ММ ПВХ 2ММ ООО"ИЛКОН" Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    7
    Стол рабочий для сотрудников прямой ПК-ССМ-СТ140х80 ДСП ЛДСП 1400х800х750ММ итальянский орех 25ММ ПВХ 2ММ ООО"ИЛКОН" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 5658
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО ТПК "ФЕЛИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4715
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5658
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Широкий рабочий стол для сотрудников из высококачественного 25мм ЛДСП. Кромка ПВХ - 2 мм. Высокое качество изделия и современные высокотехнологичные материалы обеспечивают оптимальное сочетание цены и качества. Ноги-опоры выполнены из ДСП толщиной 18 мм. Передняя панель - ДСП толщиной 18 мм. Конструкция усилена ребрами жесткости. размер стола: ширина см - 140. глубина см - 80. высота см - 75.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      5658c НДС

    Похожие товары

    Стол компьютерный для персонала эргономичный левый 1500СКУлв.оф ЛДСП ЛДСП 1500х900х750ММ орех 22ММ ООО "ЛАМО"
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 11100
    В корзину
    Стол компьютерный для персонала прямой Эрго СТ1-08 ЛДСП ЛДСП 800x600x760ММ орех с полкой под клавиатуру
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
    В корзину
    Стол Форум ПК-ССМ-СТ120х80/Д Система 1200х800ММ миланский орех
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
    В корзину
    Стол Эрго СТ2-14 1400х800х760ММ орех
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
    В корзину
    Стол Эрго СТ2-16 1600х800х760ММ орех
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
    В корзину
    Стол для заседаний Арго А-0058 ЛДСП ЛДСП 1800х850х760ММ бук
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 5538
    В корзину
    Стол для заседаний Арго А-0058 ЛДСП ЛДСП 1800х850х760ММ ясень шимо Россия
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 6447
    В корзину
    Стол для переговоров Тема-М Т350 ЛДСП ЛДСП 1600х800х752ММ яблоня локарно 18ММ
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
    В корзину
    Стол для председателя ЛДСП ЛДСП 1500х800х750ММ орех гварнери ПВХ с отверстием под кабель канал ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
    В корзину
    Стол для переговоров прямой металл ЛДСП 3200x1200ММ аказия, вяз благородный 36ММ 6 опор
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
    В корзину
    Стол для переговоров Форум Статус ЛДСП ЛДСП 3500х1200х750ММ орех 36ММ ПВХ
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 23820
    В корзину
    Стол для переговоров Hamilton МДФ МДФ/шпон 2400х1200х760ММ орех темный
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 44840
    В корзину
    Позвонить