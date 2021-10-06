Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Коллекция «СИСТЕМА» - сочетает максимальное удобство высокое качество мебели отличную эргономику и функциональность.Шкаф Низкий дверцы из ДСП. с фиксированным расположением полок. Задние стенки шкафов изготавливаются из облицованной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3.2 мм
Нижние двери из ЛДСП толщиной 18 мм.Верхние двери в раме из ЛДСП толщиной 18 мм. Вес товара: 15 кг. Размер: ширина см - 80. глубина - 70. высота - 45.
Регионы поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)