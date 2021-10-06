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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Диск жесткий HDD Western Digital Original Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 0B36400 8ТБ SAS 3.0 3.5" 7200ОБ/МИН 256МБ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск жесткий HDD Western Digital Original Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 0B36400 8ТБ SAS 3.0 3.5" 7200ОБ/МИН 256МБ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD Western Digital Original Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 0B36400 8ТБ SAS 3.0 3.5" 7200ОБ/МИН 256МБ- Устройства запоминающие внутренние
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    Диск жесткий HDD Western Digital Original Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 0B36400 8ТБ SAS 3.0 3.5" 7200ОБ/МИН 256МБ

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    Цена
    от 22200
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    Поставщики
    • ООО "АМИРКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      23717,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28461
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28461c НДС
    • ООО "КОМПСТАР"
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      Цена без НДС, руб.
      18978
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22773,6
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Тюменская область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Камчатский край, Хабаровский край
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      22773,6c НДС
    • ООО "РУБИКОН"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22200
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      22200c НДС
    • ООО "АДЛК ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2040,8
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2040,8c НДС

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