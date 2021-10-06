Диск жесткий HDD Western Digital Original Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 0B36400 8ТБ SAS 3.0 3.5" 7200ОБ/МИН 256МБ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD Western Digital Original Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 0B36400 8ТБ SAS 3.0 3.5" 7200ОБ/МИН 256МБ- Устройства запоминающие внутренние
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Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Характеристики
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Тюменская область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Камчатский край, Хабаровский край