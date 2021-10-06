Мышь компьютерная проводная Logitech B100 for business USB черный 2 кнопки 800dpi оптический
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мышь компьютерная проводная Logitech B100 for business USB черный 2 кнопки 800dpi оптический- Манипуляторы
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Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Минимальная партия
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Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Тюменская область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Камчатский край, Хабаровский край