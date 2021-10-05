Ремонт въездных ворот в пляжном корпусе Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися не утепленными полотнами и калитками - 12.5М2, Сверление установками алмазного бурения в железобетонных алмазных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200ММ диаметром 100ММ - 12 отверстий, Изготовление и монтаж калитки P1.Prestige.1.P.33.900х2000 - 1ШТ, Изготовление и установка секций ограждения P0.Prestige.1.P.11.2100х2000 - 3ШТ, Установка металлических стоек 100х100ММ для изготовляемых ворот - 3ШТ, Установка автоматики на распашные ворота - 2ШТ

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

от 499220 ₽