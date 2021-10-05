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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Драм-картридж ProfiLine PL-CB387A совместимый 35000 страниц пурпурный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Драм-картридж ProfiLine PL-CB387A совместимый 35000 страниц пурпурный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Драм-картридж ProfiLine PL-CB387A совместимый 35000 страниц пурпурный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Драм-картридж ProfiLine PL-CB387A совместимый 35000 страниц пурпурный

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    Цена
    от 4959
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    Поставщики
    • ООО "МАРШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7860
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Полное наименование Драм-картридж PL-CB387A для принтеров HP Color LaserJet CP6015/CP6015n/CP6015dn/CP6015de/CP6015x/CP6015xh/CM6030 MFP/CM6040f MFP 35000 копий Magenta ProfiLine Артикул PL_CB387A_M Торговая марка ProfiLine Бренд оборудования HP Совместимость по оборудованию (принтеры) HP:Color LaserJet CM6030 MFP, Color LaserJet CP6015dn, Color LaserJet CM6040f MFP, Color LaserJet CP6015n, Color LaserJet CM6040. Тип товара Картридж Тип картриджа Драм-картридж Технология печати Лазерная Тип печати Цветная Цвет красителя Желтый Максимальный ресурс 23000 копий Групповая упаковка Упаковка 1 шт.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7860c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7860
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Полное наименование Драм-картридж PL-CB387A для принтеров HP Color LaserJet CP6015/CP6015n/CP6015dn/CP6015de/CP6015x/CP6015xh/CM6030 MFP/CM6040f MFP 35000 копий Magenta ProfiLine Артикул PL_CB387A_M Торговая марка ProfiLine Бренд оборудования HP Совместимость по оборудованию (принтеры) HP:Color LaserJet CM6030 MFP, Color LaserJet CP6015dn, Color LaserJet CM6040f MFP, Color LaserJet CP6015n, Color LaserJet CM6040. Тип товара Картридж Тип картриджа Драм-картридж Технология печати Лазерная Тип печати Цветная Цвет красителя Желтый Максимальный ресурс 23000 копий Групповая упаковка Упаковка 1 шт.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7860c НДС
    • ЖУЧКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6500
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6500c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4132,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4959
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4959c НДС

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