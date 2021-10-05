Боты утепленные женские Эва 321 водоотталкивающая ткань/поролон ЭВА черный/синий размер 37 нетканое полотно с ворсом литьевой Климатический пояс: I ТУ 2590-003-51664612-2013

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Боты утепленные женские Эва 321 водоотталкивающая ткань/поролон ЭВА черный/синий размер 37 нетканое полотно с ворсом литьевой Климатический пояс: I ТУ 2590-003-51664612-2013- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки