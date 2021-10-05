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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки / Боты утепленные комбинированные мужские Эва 121 водоотталкивающая ткань/поролон ЭВА черный размер 41 нетканое полотно с ворсом литьевой Климатический пояс: I ТУ 2590-003-51664612-2013
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Боты утепленные комбинированные мужские Эва 121 водоотталкивающая ткань/поролон ЭВА черный размер 41 нетканое полотно с ворсом литьевой Климатический пояс: I ТУ 2590-003-51664612-2013

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Боты утепленные комбинированные мужские Эва 121 водоотталкивающая ткань/поролон ЭВА черный размер 41 нетканое полотно с ворсом литьевой Климатический пояс: I ТУ 2590-003-51664612-2013- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
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    Боты утепленные комбинированные мужские Эва 121 водоотталкивающая ткань/поролон ЭВА черный размер 41 нетканое полотно с ворсом литьевой Климатический пояс: I ТУ 2590-003-51664612-2013

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    Цена
    от 928,32
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      968,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1162
      Спецификация
      Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины
      Характеристики
      Пол: мужской Размеры: 41 Цвет: черный Модель: Эва 121 боты Материал верха обуви: водоотталкивающая ткань/поролон Материал подошвы: ЭВА Метод крепления подошвы: литьевой Подносок: нет Утеплитель: нетканое полотно с ворсом Назначение: универсальные Стандарты: ТУ 2590-003-51664612-2013 Заключение Минпромторга РФ: Нет Страна происхождения: Россия Климатический пояс: I
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1162c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      773,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      928,32
      Спецификация
      Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      928,32c НДС

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