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    Главная / Торговый портал / Клавиатуры / Клавиатура мембранная Logitech K120 Keyboard EER USB 104 клавиши черный 454х155х21ММ 920-002506
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Клавиатура мембранная Logitech K120 Keyboard EER USB 104 клавиши черный 454х155х21ММ 920-002506

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клавиатура мембранная Logitech K120 Keyboard EER USB 104 клавиши черный 454х155х21ММ 920-002506- Клавиатуры
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    Клавиатура мембранная Logitech K120 Keyboard EER USB 104 клавиши черный 454х155х21ММ 920-002506

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    Цена
    от 1078
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      898,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1078
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: Logitech Тип клавиатуры: мембранная Интерфейс: USB Длина провода: 1.5 метр Питание: проводное Тип питания: USB Количество дополнительных клавиш клавиатуры: 1 шт. Бесшумное нажатие клавиш: Нет Встроенный USB-хаб: Нет Подсветка: Нет Цвет: черный Материал корпуса: пластик Комус-Гид: классическая Гарантийный срок: 36 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1078c НДС

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