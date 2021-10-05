Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клавиатура мембранная Logitech K120 Keyboard EER USB 104 клавиши черный 454х155х21ММ 920-002506- Клавиатуры
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Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: Logitech
Тип клавиатуры: мембранная
Интерфейс: USB
Длина провода: 1.5 метр
Питание: проводное
Тип питания: USB
Количество дополнительных клавиш клавиатуры: 1 шт.
Бесшумное нажатие клавиш: Нет
Встроенный USB-хаб: Нет
Подсветка: Нет
Цвет: черный
Материал корпуса: пластик
Комус-Гид: классическая
Гарантийный срок: 36 мес
Страна происхождения: Китай
Минимальная партия
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1078₽c НДС
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