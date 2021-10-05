Шкаф для документов низкий закрытый Nayada LVRC54 800х450х740ММ серый/дуб шамони/алюминий ЛДСП 16ММ 2-дверный двери распашные с замком
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов низкий закрытый Nayada LVRC54 800х450х740ММ серый/дуб шамони/алюминий ЛДСП 16ММ 2-дверный двери распашные с замком- Шкафы офисные деревянные
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