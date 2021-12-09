Набор реагентов COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека комплектация: 1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) - 25ШТ. 2. Пробирка для экстрагирования биологического образца - 25ШТ. 3. Зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке) - 25ШТ. 4. Насадка-капельница - 25ШТ. 5. Буфер для экстрагирования - 2 флакона по 5МЛ. 6. Инструкция по применению - 1ШТ. Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd Китай

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека комплектация: 1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) - 25ШТ. 2. Пробирка для экстрагирования биологического образца - 25ШТ. 3. Зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке) - 25ШТ. 4. Насадка-капельница - 25ШТ. 5. Буфер для экстрагирования - 2 флакона по 5МЛ. 6. Инструкция по применению - 1ШТ. Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd Китай- Реагенты диагностические