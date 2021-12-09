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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека комплектация: 1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) - 25ШТ. 2. Пробирка для экстрагирования биологического образца - 25ШТ. 3. Зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке) - 25ШТ. 4. Насадка-капельница - 25ШТ. 5. Буфер для экстрагирования - 2 флакона по 5МЛ. 6. Инструкция по применению - 1ШТ. Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека комплектация: 1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) - 25ШТ. 2. Пробирка для экстрагирования биологического образца - 25ШТ. 3. Зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке) - 25ШТ. 4. Насадка-капельница - 25ШТ. 5. Буфер для экстрагирования - 2 флакона по 5МЛ. 6. Инструкция по применению - 1ШТ. Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека комплектация: 1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) - 25ШТ. 2. Пробирка для экстрагирования биологического образца - 25ШТ. 3. Зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке) - 25ШТ. 4. Насадка-капельница - 25ШТ. 5. Буфер для экстрагирования - 2 флакона по 5МЛ. 6. Инструкция по применению - 1ШТ. Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd Китай- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    155
    Набор реагентов COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека комплектация: 1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) - 25ШТ. 2. Пробирка для экстрагирования биологического образца - 25ШТ. 3. Зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке) - 25ШТ. 4. Насадка-капельница - 25ШТ. 5. Буфер для экстрагирования - 2 флакона по 5МЛ. 6. Инструкция по применению - 1ШТ. Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd Китай

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    Цена
    от 4750
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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
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      8750
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем)-25 шт, пробирка для экстрагирования биологического образца-25 шт, зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке)-25 шт, насадка-капельница-25 шт, буфер для экстрагирования-2 флакона по 5 мл, инструкция по применению-1 шт.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8750c НДС
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      Спецификация
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      Спецификация
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      266
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5000
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор предназначен для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 (коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома-2) методом иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки человека. Комплектация: 1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) - 25 шт. 2. Пробирка для экстрагирования биологического образца - 25 шт. 3. Зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке) - 25 шт. 4. Насадка-капельница - 25 шт. 5. Буфер для экстрагирования - 2 флакона по 5 мл. 6. Инструкция по применению - 1 шт.
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
      Подробнее
      5000c НДС
    • ООО "ИМБИАН ЛАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      4318,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4750
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      266
      Регионы поставки
      Подробнее
      4750c НДС

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