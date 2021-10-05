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    Главная / Торговый портал / Мебель металлическая для офисов / Каркас первого ряда мобильной трибуны сталь 09Г2С 6250х1550х1450ММ RAL7040 серый на 20 посадочных мест ООО "СПМ 33" Россия
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    Каркас первого ряда мобильной трибуны сталь 09Г2С 6250х1550х1450ММ RAL7040 серый на 20 посадочных мест ООО "СПМ 33" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каркас первого ряда мобильной трибуны сталь 09Г2С 6250х1550х1450ММ RAL7040 серый на 20 посадочных мест ООО "СПМ 33" Россия- Мебель металлическая для офисов
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    Каркас первого ряда мобильной трибуны сталь 09Г2С 6250х1550х1450ММ RAL7040 серый на 20 посадочных мест ООО "СПМ 33" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 24332,84
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "СЗС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20277,36
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24332,84
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      6250*1550*1450
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24332,84c НДС

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