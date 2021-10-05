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    Главная / Торговый портал / Бумага печатная прочая / Бумага для офисной техники SvetoCopy марка C А4 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для офисной техники SvetoCopy марка C А4 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для офисной техники SvetoCopy марка C А4 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017- Бумага печатная прочая
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    Бумага для офисной техники SvetoCopy марка C А4 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 240
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      Спецификация
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      Характеристики
      Торговая марка: SvetoCopy Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Марка бумаги: С Белизна CIE: 146 +/- 3 Непрозрачность: не менее 91% Масса листа бумаги площадью 1 кв.м: 80 +/- 3 г Толщина (мкм): 104 +/- 2 Штук в коробке: 5 шт. Сертифицирована по экологическим стандартам: Нет Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
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      Спецификация
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      Характеристики
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