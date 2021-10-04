Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / Демонтаж центробежных вентиляторов
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Демонтаж центробежных вентиляторов

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Демонтаж центробежных вентиляторов- Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    2
    Демонтаж центробежных вентиляторов

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3678,75
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "СОЛИТОН СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Ремонт машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6000c НДС
    • ООО "АРМ-СТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3678,75
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3678,75
      Спецификация
      Ремонт машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3678,75c НДС

    Похожие товары

    Ремонт системы отопления котла электрического PROTHEM Скат-18К, двухтрубная система отопления
    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    от 95667,32
    В корзину
    Монтаж климатической системы SC-13. BEU 228-100 на ГАЗель крышное расположение конденсора 13КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ, мощность встроенного испарителя 3.5КВТ
    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
    от 145000
    В корзину
    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
    Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
    от 99900
    В корзину
    Монтаж сплит-систем Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC серии "Классик Инвертер Евро" с демонтажом установленного оборудования кондиционирования
    Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
    Не указана
    В корзину
    Выполнение сантехнических работ на объектах Управления эксплуатации зданий и сооружений
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    Не указана
    В корзину
    Врезка трубопроводов канализации диаметром 100ММ в действующие внутренние сети
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    Не указана
    В корзину
    Монтаж климатической системы Элинж на автомобиль НеФаз крышное расположение конденсора 36КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ
    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
    от 350000
    В корзину
    Смена труб водоснабжения
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    Не указана
    В корзину
    Устройство канализационных и водосточных колодцев цена из расчёта сметы
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    Не указана
    В корзину
    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов Оказание услуг по обслуживанию системы газового пожаротушения для нужд УМТСиК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" в 2018 году
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    от 272882,08
    В корзину
    Ремонт системы отопления
    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    от 453499,09
    В корзину
    Врезка в сети водоснабжения
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    Не указана
    В корзину
    Позвонить