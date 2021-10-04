Ремонт системы отопления котла электрического PROTHEM Скат-18К, двухтрубная система отопления
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
от 95667,32₽
Монтаж климатической системы SC-13. BEU 228-100 на ГАЗель крышное расположение конденсора 13КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ, мощность встроенного испарителя 3.5КВТ
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 145000₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 99900₽
Монтаж сплит-систем Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC серии "Классик Инвертер Евро" с демонтажом установленного оборудования кондиционирования
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Выполнение сантехнических работ на объектах Управления эксплуатации зданий и сооружений
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Врезка трубопроводов канализации диаметром 100ММ в действующие внутренние сети
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж климатической системы Элинж на автомобиль НеФаз крышное расположение конденсора 36КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 350000₽
Смена труб водоснабжения
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Устройство канализационных и водосточных колодцев цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов Оказание услуг по обслуживанию системы газового пожаротушения для нужд УМТСиК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" в 2018 году
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 272882,08₽
Ремонт системы отопления
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
от 453499,09₽
Врезка в сети водоснабжения
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана