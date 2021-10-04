Кресло для персонала Chairman 795 экокожа черное 45х46х118.5СМ MultiBlock с металлическими подлокотниками, каркас металлический, дизайн - плитки на спинке, крестовина металлическая диаметром 640ММ хромированная с роликами

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для персонала Chairman 795 экокожа черное 45х46х118.5СМ MultiBlock с металлическими подлокотниками, каркас металлический, дизайн - плитки на спинке, крестовина металлическая диаметром 640ММ хромированная с роликами- Мебель для офисов и предприятий торговли