Кресло для руководителя Chairman 406 экокожа черное 51х51х138.5СМ MultiBlock с деревянными подлокотниками в мягкой обивке, каркас из дерева, крестовина металлическая с деревянными накладками диаметром 700ММ с роликами

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Chairman 406 экокожа черное 51х51х138.5СМ MultiBlock с деревянными подлокотниками в мягкой обивке, каркас из дерева, крестовина металлическая с деревянными накладками диаметром 700ММ с роликами- Мебель для офисов и предприятий торговли