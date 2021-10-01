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    Главная / Торговый портал / Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие / Станок фрезерный электронный настольный OPTImill MH22V 220В 950ВТ 50ММ 650х745х950ММ 116КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок фрезерный электронный настольный OPTImill MH22V 220В 950ВТ 50ММ 650х745х950ММ 116КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок фрезерный электронный настольный OPTImill MH22V 220В 950ВТ 50ММ 650х745х950ММ 116КГ- Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
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    Станок фрезерный электронный настольный OPTImill MH22V 220В 950ВТ 50ММ 650х745х950ММ 116КГ

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    Поставщики
    • ООО "ПГ ВЕКПРОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство деревообрабатывающих станков
      Характеристики
      Параметры инструмента Максимальный диаметр рассверливания в стали 20 мм Максимальный диаметр сверления в стали 16 мм Максимальный диаметр торцевой фрезы 52 мм Максимальный диаметр концевой фрезы 20 мм Шпиндель Приводной механизм 2 скорости, бесступенчатое регулирование Число оборотов шпинделя 90 - 3000 об/мин Конец шпинделя ВТ20 Ход пиноли 50 мм Вылет оси шпинделя 185мм Поворот фрезерной головки ± 90° Координатный стол Размер стола 700 х 180 мм Размер Т-образных пазов 12 мм Расстояние между пазами 63 мм Количество пазов 3 Расстояние шпиндель-стол 370 мм Максимальная нагрузка на стол 50 кг Перемещения Перемещение по оси X 480 мм Перемещение по оси Y 175 мм Перемещение по оси Z 270 мм Габаритные размеры Длина 650 мм Ширина 745 мм Высота 950 мм Масса станка 116 кг
      Минимальная партия
      1
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