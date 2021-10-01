Станок вертикально-сверлильный электрический настольный OPTIdrill DX 17V 1КВТ 230В 50-4000ОБ/МИН 13/16ММ 475х425х910ММ 7КГ
Станки сверлильные металлорежущие
от 231600₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 5000 мм СА750С50Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 18000 мм СА1100С180Ф4 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 500 мм; Диаметр обработки над суппортом - 290 мм РМЦ - 2000 мм СА500С 2000 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Шарико-винтовая передача ШВП НО.20.42.04.001 571х420х25ММ
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 47100₽
Патрон сверлильный 3-хкулачковый ГОСТ 22993-78
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 2706₽
Экран защитный от стружки с магнитной ножкой ООО "ПЗСО" ГОСТ Р 59209-2020
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 15685,2₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1000 мм; Диаметр обработки над суппортом - 600 мм РМЦ - 1000 мм СА1000С10Ф4К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 8000 мм СА1100С80Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный с ЧПУ горизонтальной компоновки с направляющими качения Диаметр обработки над станиной - 1000 мм; Диаметр обработки над суппортом - 600 мм РМЦ - 2000 мм СА1000С20Ф3К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Штамп вырубной К-011/ШКВ для квадратного знака 200х100х100ММ сталь 9ХС ООО НПО Эльгард Россия
Машины и молоты штамповочные
Не указана
Пресс гидравлический ручной Сорокин 7.12 700х700х1660ММ 180ММ 74КГ
Прессы гидравлические
от 24700₽