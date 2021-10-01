Характеристики

тип привода – электрический; исполнение – настольный; тип станка – вертикально-сверлильный; максимальный диаметр сверления стали, мм - 16; максимальный диаметр глубокого сверления, мм – 13; частота вращения шпинделя, об/мин – от 50 до 4000; количество скоростей – бесступенчатое; режим нарезания резьбы – наличие; пониженная скорость в режиме нарезания резьбы – наличие; конус шпинделя – КМ2; размеры стола, мм – 290х290; диаметр колонны, мм – 60; максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм – 315; максимальное расстояние от шпинделя до основания, мм – 385; вылет оси шпинделя, мм – 235; перемещение пиноли, мм – 60; размер основания станка, мм – 290х280; размеры Т-образных пазов на столе, мм – 10; тип Т-образных пазов – 2 параллельных; поворот стола, º – 360; термическое сверление – наличие; напряжение питания, В – 230; мощность, кВт – 1; габаритные размеры, мм – 475х425х910; масса, кг – 7