Спецификация
Производство металлообрабатывающих станков
Характеристики
тип привода – электрический;
исполнение – настольный;
тип станка – вертикально-сверлильный;
максимальный диаметр сверления стали, мм - 16;
максимальный диаметр глубокого сверления, мм – 13;
частота вращения шпинделя, об/мин – от 50 до 4000;
количество скоростей – бесступенчатое;
режим нарезания резьбы – наличие;
пониженная скорость в режиме нарезания резьбы – наличие;
конус шпинделя – КМ2;
размеры стола, мм – 290х290;
диаметр колонны, мм – 60;
максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм – 315;
максимальное расстояние от шпинделя до основания, мм – 385;
вылет оси шпинделя, мм – 235;
перемещение пиноли, мм – 60;
размер основания станка, мм – 290х280;
размеры Т-образных пазов на столе, мм – 10;
тип Т-образных пазов – 2 параллельных;
поворот стола, º – 360;
термическое сверление – наличие;
напряжение питания, В – 230;
мощность, кВт – 1;
габаритные размеры, мм – 475х425х910;
масса, кг – 7