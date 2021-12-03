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    Главная / Торговый портал / Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные / Кабель интерфейсный КИПвЭВКВнг(А)-LS 2х2х0.78 7х0.26ММ -50...+70ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 16.К99-025-2005
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель интерфейсный КИПвЭВКВнг(А)-LS 2х2х0.78 7х0.26ММ -50...+70ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 16.К99-025-2005

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель интерфейсный КИПвЭВКВнг(А)-LS 2х2х0.78 7х0.26ММ -50...+70ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 16.К99-025-2005- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
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    Кабель интерфейсный КИПвЭВКВнг(А)-LS 2х2х0.78 7х0.26ММ -50...+70ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 16.К99-025-2005

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    Цена
    от 127408,32
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    Поставщики
    • ООО "МОНОЛИТ-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      353900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      424680
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      424680c НДС
    • ООО "ВДС СТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      106173,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      127408,32
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Количество пар : 1-10 Диаметр жил : 0,78 мм (7×0,26 мм) Жилы : многопроволочные медные луженые Скрутка : парная Изоляция : вспененный полиэтилен Диапазон температур, °С эксплуатация: от –50 до +70 монтаж: от –10 до +50Кабель КИПвЭВКВнг(А)-LS 2х2х0,78 (ТУ 16.К99-025-2005) Производитель: Россия.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      127408,32c НДС
    • ООО "СПЕЦМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      286,93
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      344,32
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      344,32c НДС

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