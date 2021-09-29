Кресло для руководителя Brabix Pilot EX-610 CH premium ткань/сетка/хром черный 131х61х46.5х46СМ Top Gun подлокотники с мягкими накладками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Brabix Pilot EX-610 CH premium ткань/сетка/хром черный 131х61х46.5х46СМ Top Gun подлокотники с мягкими накладками- Мебель для офисов и предприятий торговли